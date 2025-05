Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Mittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 26,57 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 26,57 EUR. Bei 26,68 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,60 EUR. Bisher wurden heute 696.673 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 23.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 0,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,12 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,879 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,25 EUR.

Commerzbank gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 EUR gegenüber 0,60 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,34 Prozent auf 6,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.08.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Commerzbank die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

