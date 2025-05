Commerzbank Aktie News: Commerzbank macht am Montagvormittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 26,54 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 26,54 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 26,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 26,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 217.051 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 26,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.05.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 0,60 Prozent niedriger. Am 10.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 54,35 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,879 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 23,25 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 EUR gegenüber 0,60 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 6,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,43 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Commerzbank.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,36 EUR im Jahr 2025 aus.

