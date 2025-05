Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 26,54 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 26,54 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,68 EUR aus. Bei 26,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.246.816 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von 0,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,12 EUR. Dieser Wert wurde am 10.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,879 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 23,25 EUR.

Am 09.05.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,34 Prozent auf 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,43 Mrd. EUR gelegen.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,36 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

