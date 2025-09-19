Concierge Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Concierge Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.09.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Concierge Technologies -0,050 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,82 Prozent auf 7,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,140 USD. Im Vorjahr hatten -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 30,15 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 32,84 Millionen USD erwirtschaftet worden.

