Continental Aktie News: Continental tendiert am Freitagvormittag tiefer

Die Aktie von Continental gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 65,16 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 1,4 Prozent auf 65,16 EUR ab. Bei 65,02 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 65,48 EUR. Zuletzt wechselten 4.659 Continental-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,24 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,00 EUR aus.

Continental ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,04 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,26 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 10.425,90 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Continental 9.444,10 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Am 07.11.2024 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,47 EUR im Jahr 2023 aus.

