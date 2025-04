Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 67,92 EUR.

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 67,92 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 67,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.578 Continental-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,42 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 51,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,54 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 76,33 EUR.

Am 04.03.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 10,10 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,45 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

