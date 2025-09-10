DAX23.669 +0,2%ESt505.381 +0,4%Top 10 Crypto16,08 +1,8%Dow46.013 +1,2%Nas22.015 +0,6%Bitcoin97.528 +0,1%Euro1,1731 +0,3%Öl66,38 -1,8%Gold3.632 -0,3%
CoreWeave Aktie News: CoreWeave wird am Nachmittag ausgebremst

11.09.25 16:13 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 115,94 USD abwärts.

Die CoreWeave-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 115,94 USD abwärts. Die CoreWeave-Aktie sank bis auf 112,14 USD. Mit einem Wert von 117,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.996.936 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

CoreWeave ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,622 USD je CoreWeave-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

