CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 110,95 USD.

Die CoreWeave-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 110,95 USD abwärts. Die CoreWeave-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 110,26 USD ab. Bei 113,93 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 892.151 CoreWeave-Aktien.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CoreWeave am 12.08.2025.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,622 USD je CoreWeave-Aktie.

