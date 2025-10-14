CoreWeave Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von CoreWeave

Kurs der CoreWeave

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 6,7 Prozent auf 132,11 USD ab.

Die CoreWeave-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 6,7 Prozent auf 132,11 USD. In der Spitze fiel die CoreWeave-Aktie bis auf 130,33 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 138,29 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.792.172 CoreWeave-Aktien.

Am 12.08.2025 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,731 USD je Aktie ausweisen dürften.

