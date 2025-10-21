DAX24.298 +0,2%Est505.681 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.979 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1601 -0,4%Öl60,65 -0,5%Gold4.126 -5,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 thyssenkrupp 750000 Apple 865985 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis
KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co. KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
CoreWeave im Fokus

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

21.10.25 16:08 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 123,81 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
105,50 EUR -4,50 EUR -4,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 123,81 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die CoreWeave-Aktie bis auf 119,40 USD. Bei 123,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.669.546 Stück gehandelt.

CoreWeave gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,739 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur

NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer

CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen

In eigener Sache

Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu CoreWeave

DatumMeistgelesen
Wer­bung