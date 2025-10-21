CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

CoreWeave im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 123,81 USD.

Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 123,81 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die CoreWeave-Aktie bis auf 119,40 USD. Bei 123,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.669.546 Stück gehandelt.

CoreWeave gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,739 USD ausweisen wird.

