Aktienkurs im Fokus

CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Abend auf rotem Terrain

21.10.25 20:23 Uhr

Die Aktie von CoreWeave gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von CoreWeave befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,6 Prozent auf 123,70 USD ab.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien CoreWeave 105,00 EUR -5,00 EUR -4,55% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

In eigener Sache

Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com