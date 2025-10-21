CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Abend auf rotem Terrain
Die Aktie von CoreWeave gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von CoreWeave befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,6 Prozent auf 123,70 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 123,70 USD. Die CoreWeave-Aktie sank bis auf 119,40 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 123,70 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3.639.299 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.
Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 12.08.2025.
Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,739 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
