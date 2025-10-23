CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CoreWeave. Zuletzt sprang die CoreWeave-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 123,13 USD zu.

Um 20:08 Uhr sprang die CoreWeave-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 123,13 USD zu. Die CoreWeave-Aktie legte bis auf 123,77 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 120,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.899.159 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 12.08.2025.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CoreWeave wird am 12.11.2025 gerechnet.

In der CoreWeave-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,739 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur

NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer

CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen