CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CoreWeave. Zuletzt sprang die CoreWeave-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 123,13 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr sprang die CoreWeave-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 123,13 USD zu. Die CoreWeave-Aktie legte bis auf 123,77 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 120,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.899.159 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 12.08.2025.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CoreWeave wird am 12.11.2025 gerechnet.
In der CoreWeave-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,739 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur
NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer
CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen
Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu CoreWeave
Analysen zu CoreWeave
Keine Analysen gefunden.