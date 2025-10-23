Fokus auf Aktienkurs

CoreWeave Aktie News: CoreWeave präsentiert sich am Nachmittag stärker

23.10.25 16:08 Uhr

Die Aktie von CoreWeave zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die CoreWeave-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 122,51 USD nach oben.

CoreWeave 103,00 EUR 3,00 EUR 3,00%

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com