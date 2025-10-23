CoreWeave Aktie News: CoreWeave präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von CoreWeave zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die CoreWeave-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 122,51 USD nach oben.
Die CoreWeave-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 122,51 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die CoreWeave-Aktie bei 122,60 USD. Bei 120,09 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 522.220 Stück gehandelt.
Am 12.08.2025 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,739 USD je CoreWeave-Aktie.
