"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning zeigt sich am Dienstagabend freundlich

09.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Corning gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 72,45 USD zu.

Um 20:08 Uhr ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 72,45 USD. Die Corning-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,74 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,00 USD. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 375.246 Stück gehandelt.

Am 09.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Corning-Aktie somit 0,39 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,50 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Corning-Aktie mit einem Verlust von 48,24 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,15 USD je Corning-Aktie.

Corning veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Corning einen Gewinn von 2,47 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

