Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Corning. Das Papier von Corning befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 86,80 USD ab.

Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 86,80 USD. Das bisherige Tagestief markierte Corning-Aktie bei 86,16 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,15 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 290.628 Corning-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 87,66 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Corning-Aktie 0,99 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,50 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Corning-Aktie 56,80 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2024.

Am 29.07.2025 hat Corning in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Corning hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Corning dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

In der Corning-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

