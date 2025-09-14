Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Nachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Corning zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 77,32 USD zu.

Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 77,32 USD. Die Corning-Aktie legte bis auf 77,77 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 77,42 USD. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 271.389 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2025 auf bis zu 77,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 0,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 37,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,15 USD je Corning-Aktie.

Corning ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corning im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Corning-Aktie in Höhe von 2,47 USD im Jahr 2025 aus.

