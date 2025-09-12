Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Abend freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Corning. Zuletzt konnte die Aktie von Corning zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 77,67 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 77,67 USD zu. Die Corning-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,31 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,42 USD. Der Tagesumsatz der Corning-Aktie belief sich zuletzt auf 589.863 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,31 USD) erklomm das Papier am 15.09.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Corning-Aktie somit 0,82 Prozent niedriger. Bei 37,50 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 51,72 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2024.

Am 29.07.2025 äußerte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Corning 3,86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Corning-Aktie in Höhe von 2,47 USD im Jahr 2025 aus.

