Notierung im Blick

16.09.25 20:24 Uhr
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning tendiert am Dienstagabend fester

Die Aktie von Corning zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 78,45 USD.

Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 78,45 USD. Die Corning-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,59 USD. Bei 78,28 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 634.328 Corning-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,18 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 52,20 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Corning am 29.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 USD, nach 0,12 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,25 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,86 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Corning im Jahr 2025 2,47 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning OutperformRBC Capital Markets
29.09.2015Corning OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
28.01.2015Corning Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2014Corning HoldStandpoint Research
09.08.2012Corning neutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
15.01.2009Corning DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.
19.11.2008Corning DowngradeDavenport & Company LLC
29.07.2005Corning höheres KurszielLazard Freres
28.07.2005Update Corning Inc.: SellLazard Freres

