Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Mittwochabend leichter

Die Aktie von Corning gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Corning-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 76,97 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 76,97 USD. In der Spitze fiel die Corning-Aktie bis auf 76,43 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 78,10 USD. Zuletzt wechselten 555.291 Corning-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 78,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Corning-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Corning-Aktie 105,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Am 29.07.2025 äußerte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Corning hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 3,86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,25 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Corning am 04.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Corning im Jahr 2025 2,47 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

