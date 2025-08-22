Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Corning am Abend zu

So bewegt sich Corning

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Corning. Das Papier von Corning konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 66,88 USD.

Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 66,88 USD. Kurzfristig markierte die Corning-Aktie bei 67,29 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,87 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 408.212 Corning-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,29 USD) erklomm das Papier am 25.08.2025. Mit einem Zuwachs von 0,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,50 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 USD.

Corning gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Corning 0,12 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Corning 3,86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,47 USD je Corning-Aktie.

