Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor
Die Aktie von Corning gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Corning legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 67,72 USD.
Im New York-Handel gewannen die Corning-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. Die Corning-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,90 USD. Bei 67,32 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Corning-Aktie belief sich zuletzt auf 78.087 Aktien.
Am 28.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,90 USD an. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 0,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 37,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 44,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.
Corning veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent auf 3,86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,47 USD je Aktie in den Corning-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|13.06.2016
|Corning Hold
|Standpoint Research
|08.04.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2015
|Corning Neutral
|UBS AG
