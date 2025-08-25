DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,25 -4,1%Dow45.538 -0,2%Nas21.459 -1,1%Bitcoin92.685 -3,8%Euro1,1695 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.445 +0,8%
Aktie im Blick

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Abend mit Verlusten

29.08.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 67,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
58,56 EUR 1,17 EUR 2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 67,00 USD. Die Abwärtsbewegung der Corning-Aktie ging bis auf 66,74 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,36 USD. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 340.875 Stück gehandelt.

Am 28.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,29 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Corning-Aktie mit einem Kursplus von 3,42 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Corning-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,15 USD ausgeschüttet werden.

Am 29.07.2025 hat Corning die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Corning ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Corning wird am 04.11.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Corning im Jahr 2025 2,47 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Corning Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning OutperformRBC Capital Markets
29.09.2015Corning OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
28.01.2015Corning Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2014Corning HoldStandpoint Research
09.08.2012Corning neutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
15.01.2009Corning DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.
19.11.2008Corning DowngradeDavenport & Company LLC
29.07.2005Corning höheres KurszielLazard Freres
28.07.2005Update Corning Inc.: SellLazard Freres

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Corning Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen