BioNTech-Aktie vorbörslich +25%, Pfizer-Aktie +13%: Vielversprechende Daten zu Corona-Impfstoff

Wie das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech am Montag mitteilte, bietet seine Impfung diesen Daten zufolge einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit COVID-19. Weiter hieß es, BioNTech und der Pharmariese Pfizer wollten voraussichtlich ab der kommenden Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen.

BioNTech und Pfizer ziehen an - Erfolg bei Corona-Impfstoff

Erfolgversprechende Daten zur Wirksamkeit eines Corona-Impfstoffkandidaten haben die Aktien von BioNTech und Pfizer am Montag im vorbörslichen US-Handel angetrieben. Für die Papiere des US-Pharmakonzerns Pfizer ging es an der NYSE vorbörslich zeitweise um 13,30 Prozent auf 41,24 US-Dollar aufwärts, die Papiere des Mainzer Biotechunternehmens BioNTech schnellten an der NASDAQ vorbörslich zeitweise um 25,96 Prozent auf 115,88 US-Dollar nach oben.

