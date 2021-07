COVID-Bonus bei Microsoft: Angestellte erhalten in Summe 200 Millionen US-Dollar

• Bonuszahlung gilt nicht nur für USA, sondern für ganze Welt• Bestimmte Angestellte erhalten keinen Bonus• Neben Anerkennung für die gute Arbeit könnte es noch einen anderen Grund geben

Wie das Nachrichtenportal CNBC berichtet, hat Microsoft-CEO Satya Nadella seinen Angestellten bereits vor einigen Monaten fünf Extra-Urlaubstage gutgeschrieben. Damit zeigt er wohl seine Anerkennung für ihre Bemühungen und drückt seinen Dank dafür aus, dass Unternehmen auch seit der Pandemie trotz aller Umstellungen am Laufen gehalten werden. Nun sollen "viele" der Angestellten auf der ganzen Welt zudem einen finanziellen COVID-Bonus erhalten, so CNBC.

Insgesamt kostet der COVID-Bonus Microsoft rund 200 Millionen US-Dollar

Dies berichtete zuerst das Portal The Verge, das eigenen Angaben zufolge Anfang des Monats ein Microsoft-internes Memo an alle Mitarbeiter:innen einsehen konnte. Das Memo habe verkündet, dass jede:r Angestellte weltweit, der vor dem 31. März 2021 mit seiner Arbeit für das Unternehmen begonnen hat, eine Corona-Prämie in Höhe von 1.500 US-Dollar erhalten werde. The Verge rechnet vor, dass Microsoft mit seinen rund 175.500 Angestellten insgesamt etwa 200 Millionen US-Dollar für die Bonuszahlung aufbringen muss. Dies sei zwar viel Geld, entspräche aber dem Profit, den das Unternehmen innerhalb von knapp zwei Tagen mache - und bedeute für den Tech-Riesen also keinen allzu großen finanziellen Einschnitt.

Bonus soll noch in den Monaten Juli und August ausgezahlt werden

Ausgenommen von der Regelung seien all diejenigen, die den Titel "Corporate Vice President" tragen oder in der Firmenhierarchie noch höher stehen. Auch die Mitarbeiter:innen von Microsofts Tochtergesellschaften GitHub, LinkedIn und Zenimax werden wohl keine Prämie erhalten.

Das interne Memo habe präzisiert: "[Der Bonus] ist eine Anerkennung für das einzigartige und herausfordernde Geschäftsjahr, das Microsoft gerade abgeschlossen hat". Damit wird auch deutlich, dass Microsoft mit der Bonuszahlung nicht etwa die Pandemie für beendet erklären möchte, sondern vielmehr das gute Geschäftsjahr honorieren möchte.

Gegenüber CNBC verrät Cathleen Hogan, Chief People Officer bei Microsoft, dass die Angestellten ihren Bonus wohl noch in den Monaten Juli und August erhalten werden.

"Great Resignation" - Bonus mehr als nur ein Zeichen der Anerkennung?

Microsoft ist momentan nicht das einzige US-amerikanische Tech-Unternehmen, das seinen Mitarbeiter:innen einen Bonus ausstellt - laut The Verge haben auch Amazon, Tesla und Facebook bereits Boni verteilt. CNBC erklärt, dass die großen Konzerne diese Großzügigkeit vermutlich nicht nur aus Nächstenliebe und Dankbarkeit an den Tag legen, sondern vielmehr aufgrund der Befürchtung, ihre Angestellten könnten nach der Pandemie abwandern: Das Jobportal Monster habe eine Umfrage zum Thema Arbeitszufriedenheit durchgeführt und herausgefunden, dass rund 95 Prozent der Befragten überlegen, den Job zu wechseln und zudem ganze 92 Prozent mit dem Gedanken spielen, sogar die Branche zu wechseln. Dieses Phänomen bezeichnet Monster als "Great Resignation" und könnte für große Firmen zum Problem werden. CNBC betrachtet die Boni daher eher als günstiges Mittel zur Bindung der Angestellten an die großen Firmen.

