Credit Suisse (CS) Aktie News: SMI Aktie Credit Suisse (CS) präsentiert sich am Vormittag fester

Um 09:06 Uhr sprang die Credit Suisse (CS)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 0,784 CHF zu. Der Kurs der Credit Suisse (CS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,785 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,775 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.249.525 Credit Suisse (CS)-Aktien den Besitzer.

Bei 7,317 CHF markierte der Titel am 30.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 89,285 Prozent. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,660 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,788 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,89 CHF.

Am 09.02.2023 legte Credit Suisse (CS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,46 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Credit Suisse (CS) ein Ergebnis je Aktie von -0,03 CHF vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 33,22 Prozent zurück. Hier wurden 3.060,00 CHF gegenüber 4.582,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Credit Suisse (CS) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 24.04.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Credit Suisse (CS)-Verlust in Höhe von -0,280 CHF je Aktie aus.

