CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Montagabend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die CrowdStrike-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 498,70 USD zu.

Um 20:07 Uhr sprang die CrowdStrike-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 498,70 USD zu. Bei 503,50 USD markierte die CrowdStrike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 495,61 USD. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 306.964 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 517,69 USD. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 3,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 284,00 USD erreichte der Anteilsschein am 05.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CrowdStrike-Aktie 43,05 Prozent sinken.

Nachdem CrowdStrike seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

CrowdStrike ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat CrowdStrike mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,28 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 02.12.2025 dürfte CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

In der CrowdStrike-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

