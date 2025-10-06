CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Montagnachmittag gesucht

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 503,50 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere um 15:53 Uhr 2,8 Prozent. In der Spitze gewann die CrowdStrike-Aktie bis auf 503,50 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 495,61 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CrowdStrike-Aktien beläuft sich auf 106.824 Stück.

Bei 517,69 USD erreichte der Titel am 04.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 2,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 284,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 77,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 27.08.2025 legte CrowdStrike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -0,31 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,17 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CrowdStrike einen Umsatz von 963,87 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 02.12.2025 dürfte CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CrowdStrike einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

