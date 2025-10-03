DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.342 +0,3%Top 10 Crypto16,70 +1,4%Nas22.798 -0,2%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,48 +0,3%Gold3.887 +0,8%
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Notierung im Fokus

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike büßt am Abend ein

03.10.25 20:24 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike büßt am Abend ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 487,49 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
421,35 EUR -3,05 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 1,9 Prozent auf 487,49 USD. Bei 486,51 USD markierte die CrowdStrike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 499,84 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 323.725 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 517,69 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CrowdStrike-Aktie 6,19 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 278,95 USD am 04.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 27.08.2025 hat CrowdStrike die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CrowdStrike 0,19 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,28 Prozent auf 1,17 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

CrowdStrike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.12.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass CrowdStrike im Jahr 2026 3,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu CrowdStrike

DatumMeistgelesen
Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
