CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike büßt am Abend ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 487,49 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 1,9 Prozent auf 487,49 USD. Bei 486,51 USD markierte die CrowdStrike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 499,84 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 323.725 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 517,69 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CrowdStrike-Aktie 6,19 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 278,95 USD am 04.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 27.08.2025 hat CrowdStrike die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CrowdStrike 0,19 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,28 Prozent auf 1,17 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

CrowdStrike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.12.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass CrowdStrike im Jahr 2026 3,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal