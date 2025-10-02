CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Donnerstagabend mit Kursabschlägen

So bewegt sich CrowdStrike

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 498,66 USD nach.

Die CrowdStrike-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 498,66 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der CrowdStrike-Aktie ging bis auf 492,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 501,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 344.426 CrowdStrike-Aktien.

Am 04.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 517,69 USD. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 3,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 275,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Verlust von 44,85 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CrowdStrike 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CrowdStrike am 27.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,17 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 963,87 Mio. USD umgesetzt.

Am 02.12.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,67 USD je Aktie.

