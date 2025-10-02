CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Das Papier von CrowdStrike befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 494,53 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die CrowdStrike-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 494,53 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die CrowdStrike-Aktie bis auf 492,40 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 501,00 USD. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 119.383 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 517,69 USD erreichte der Titel am 04.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,68 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 275,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CrowdStrike-Aktie 79,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem CrowdStrike seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

CrowdStrike gewährte am 27.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent auf 1,17 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 963,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CrowdStrike am 02.12.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,67 USD je Aktie in den CrowdStrike-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal