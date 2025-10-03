CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Nachmittag mit Aufschlag

Blick auf CrowdStrike-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 497,81 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die CrowdStrike-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 497,81 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bei 501,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 499,84 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.461 CrowdStrike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 517,69 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,99 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2024 auf bis zu 278,95 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 43,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CrowdStrike am 27.08.2025 vor. CrowdStrike hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 USD je Aktie gewesen. CrowdStrike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 02.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von CrowdStrike veröffentlicht werden.

In der CrowdStrike-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

