CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike gewinnt am Montagabend an Boden

Die Aktie von CrowdStrike zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die CrowdStrike-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 423,72 USD. Der Kurs der CrowdStrike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 425,61 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 419,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 394.963 CrowdStrike-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 517,69 USD erreichte der Titel am 04.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 242,42 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CrowdStrike-Aktie 42,79 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 27.08.2025 legte CrowdStrike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ein EPS von 0,19 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CrowdStrike im vergangenen Quartal 1,17 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CrowdStrike 963,87 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.12.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass CrowdStrike im Jahr 2026 3,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

