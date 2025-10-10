DAX24.610 ±0,0%Est505.623 ±-0,0%MSCI World4.340 +0,1%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.082 +0,3%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1569 ±0,0%Öl63,56 -2,6%Gold3.987 +0,3%
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike reagiert am Freitagnachmittag positiv

10.10.25 16:09 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike reagiert am Freitagnachmittag positiv

Die Aktie von CrowdStrike zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 516,70 USD.

Die CrowdStrike-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 516,70 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CrowdStrike-Aktie bisher bei 517,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 509,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 107.973 CrowdStrike-Aktien.

Bei 517,69 USD erreichte der Titel am 04.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 0,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 294,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 42,96 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten CrowdStrike-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CrowdStrike am 27.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,17 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 963,87 Mio. USD umgesetzt.

Am 02.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von CrowdStrike veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass CrowdStrike ein EPS in Höhe von 3,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

