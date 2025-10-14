CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike gibt am Nachmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 490,48 USD abwärts.

Die CrowdStrike-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 490,48 USD. Die CrowdStrike-Aktie sank bis auf 487,88 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 500,54 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 124.638 CrowdStrike-Aktien.

Bei 517,69 USD markierte der Titel am 04.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CrowdStrike-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2024 bei 294,70 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CrowdStrike-Aktie 66,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für CrowdStrike-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 27.08.2025 lud CrowdStrike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. CrowdStrike hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat CrowdStrike mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,28 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,67 USD je Aktie in den CrowdStrike-Büchern.

