CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Freitagabend mit Verlusten

10.10.25 20:25 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 495,51 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
427,90 EUR -12,20 EUR -2,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CrowdStrike-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:03 Uhr um 2,7 Prozent auf 495,51 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die CrowdStrike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 494,51 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 509,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 367.955 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Bei 517,69 USD markierte der Titel am 04.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CrowdStrike-Aktie 4,48 Prozent zulegen. Am 01.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 294,70 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CrowdStrike-Aktie 68,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 27.08.2025 hat CrowdStrike die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CrowdStrike ein Ergebnis je Aktie von 0,19 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat CrowdStrike 1,17 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,67 USD je CrowdStrike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

In eigener Sache

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu CrowdStrike

DatumMeistgelesen
Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
