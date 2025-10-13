CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Zuletzt ging es für das CrowdStrike-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 503,49 USD.

Die CrowdStrike-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 503,49 USD. In der Spitze gewann die CrowdStrike-Aktie bis auf 505,01 USD. Bei 501,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 89.857 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 517,69 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,82 Prozent. Bei 294,70 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 41,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte CrowdStrike am 27.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,31 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,17 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 963,87 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CrowdStrike einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal