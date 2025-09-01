CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

Kursentwicklung

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 445,55 USD zu.

Um 20:08 Uhr ging es für das CrowdStrike-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 445,55 USD. In der Spitze legte die CrowdStrike-Aktie bis auf 446,26 USD zu. Bei 444,78 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 420.847 CrowdStrike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 517,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,19 Prozent. Am 17.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 259,39 USD. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 71,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 27.08.2025 legte CrowdStrike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat CrowdStrike 1,17 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CrowdStrike wird am 02.12.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CrowdStrike einen Gewinn von 3,66 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

