CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken CrowdStrike am Mittwochabend ins Minus

DAX schließt stabil -- Fed senkt Leitzins -- US-Börsen uneinheitlich --China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Aktienentwicklung

17.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Der CrowdStrike-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 439,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
380,60 EUR 0,85 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CrowdStrike-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 439,00 USD. Der Kurs der CrowdStrike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 435,28 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 445,00 USD. Bisher wurden heute 539.858 CrowdStrike-Aktien gehandelt.

Am 04.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 517,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 263,60 USD am 19.09.2024. Mit einem Kursverlust von 39,95 Prozent würde die CrowdStrike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

CrowdStrike-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

CrowdStrike veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. CrowdStrike vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat CrowdStrike mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,28 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.12.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike im Jahr 2026 3,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

