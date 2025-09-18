CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 506,48 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere um 15:53 Uhr 0,8 Prozent. Bei 506,55 USD erreichte die CrowdStrike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 500,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 624.011 CrowdStrike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 517,69 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursplus von 2,21 Prozent wieder erreichen. Bei 272,76 USD erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 46,15 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 27.08.2025 legte CrowdStrike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,17 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 963,87 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,67 USD je Aktie in den CrowdStrike-Büchern.

Redaktion finanzen.net

