CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike gibt am Freitagabend nach

CrowdStrike im Fokus

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 499,43 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:03 Uhr 0,6 Prozent auf 499,43 USD. Das Tagestief markierte die CrowdStrike-Aktie bei 495,99 USD. Bei 500,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 1.077.189 Aktien.

Am 04.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 517,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 272,76 USD fiel das Papier am 02.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CrowdStrike-Aktie 45,39 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten CrowdStrike-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

CrowdStrike ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,17 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 963,87 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,67 USD je CrowdStrike-Aktie.

