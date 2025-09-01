CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike zieht am Abend deutlich an

CrowdStrike im Blick

Die Aktie von CrowdStrike zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die CrowdStrike-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 12,3 Prozent auf 500,19 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr ging es für das CrowdStrike-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 12,3 Prozent auf 500,19 USD. Die CrowdStrike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 500,53 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 468,30 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CrowdStrike-Aktien beläuft sich auf 1.534.294 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 517,69 USD. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 3,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 263,60 USD fiel das Papier am 19.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 47,30 Prozent würde die CrowdStrike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie.

Am 27.08.2025 hat CrowdStrike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CrowdStrike ein Ergebnis je Aktie von 0,19 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,17 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 963,87 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die CrowdStrike-Bilanz für Q3 2026 wird am 02.12.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass CrowdStrike ein EPS in Höhe von 3,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

