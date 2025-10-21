CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike behauptet sich am Dienstagabend

CrowdStrike im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagabend die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 503,27 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im NASDAQ-Handel kam die CrowdStrike-Aktie um 20:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 503,27 USD. Zwischenzeitlich stieg die CrowdStrike-Aktie sogar auf 507,50 USD. Das bisherige Tagestief markierte CrowdStrike-Aktie bei 498,35 USD. Bei 501,24 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 179.462 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Am 04.07.2025 markierte das Papier bei 517,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 294,70 USD fiel das Papier am 01.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,44 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für CrowdStrike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 27.08.2025 lud CrowdStrike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,17 Mrd. USD gegenüber 963,87 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.12.2025 terminiert.

In der CrowdStrike-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 6,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal