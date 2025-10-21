CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 502,98 USD nach.

Die CrowdStrike-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 502,98 USD abwärts. In der Spitze fiel die CrowdStrike-Aktie bis auf 498,35 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 501,24 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 50.529 CrowdStrike-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (517,69 USD) erklomm das Papier am 04.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursplus von 2,92 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 294,70 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 70,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten CrowdStrike-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte CrowdStrike am 27.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,31 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat CrowdStrike 1,17 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die CrowdStrike-Bilanz für Q3 2026 wird am 02.12.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass CrowdStrike ein EPS in Höhe von 6,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal