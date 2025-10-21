DAX24.298 +0,2%Est505.681 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.979 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1601 -0,4%Öl60,65 -0,5%Gold4.126 -5,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 thyssenkrupp 750000 Apple 865985 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis
KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co. KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Aktienkurs aktuell

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

21.10.25 16:08 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 502,98 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
432,60 EUR 5,60 EUR 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CrowdStrike-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 502,98 USD abwärts. In der Spitze fiel die CrowdStrike-Aktie bis auf 498,35 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 501,24 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 50.529 CrowdStrike-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (517,69 USD) erklomm das Papier am 04.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursplus von 2,92 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 294,70 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 70,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten CrowdStrike-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte CrowdStrike am 27.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,31 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat CrowdStrike 1,17 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die CrowdStrike-Bilanz für Q3 2026 wird am 02.12.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass CrowdStrike ein EPS in Höhe von 6,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

In eigener Sache

Übrigens: CrowdStrike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CrowdStrike

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CrowdStrike

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu CrowdStrike

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CrowdStrike nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen