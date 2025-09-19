CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike büßt am Nachmittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 490,83 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 490,83 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bisher bei 487,08 USD. Bei 495,70 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 561.790 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 517,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,47 Prozent. Am 02.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 272,76 USD. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 44,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

CrowdStrike-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CrowdStrike am 27.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ein EPS von 0,19 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 963,87 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte CrowdStrike am 02.12.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike im Jahr 2026 3,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

