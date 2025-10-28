CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike tendiert am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von CrowdStrike zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 543,59 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 543,59 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die CrowdStrike-Aktie bei 545,20 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 536,81 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 230.978 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (545,20 USD) erklomm das Papier am 28.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursplus von 0,30 Prozent wieder erreichen. Bei 294,70 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 45,79 Prozent Luft nach unten.

CrowdStrike-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CrowdStrike am 27.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,31 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,19 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent auf 1,17 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 963,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass CrowdStrike ein EPS in Höhe von 3,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

