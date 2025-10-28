CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike tendiert am Dienstagabend nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von CrowdStrike zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die CrowdStrike-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 546,37 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die CrowdStrike-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 546,37 USD. Die CrowdStrike-Aktie legte bis auf 553,35 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 536,81 USD. Bisher wurden via NASDAQ 580.085 CrowdStrike-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 553,35 USD erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursplus von 1,28 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 294,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 46,06 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für CrowdStrike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte CrowdStrike am 27.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CrowdStrike 0,19 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat CrowdStrike mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,28 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CrowdStrike am 02.12.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

