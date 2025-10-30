CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 545,35 USD.

Mit einem Wert von 545,35 USD bewegte sich die CrowdStrike-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die CrowdStrike-Aktie bis auf 549,53 USD. Bei 538,81 USD markierte die CrowdStrike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 544,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 104.837 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 553,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 1,47 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2024 bei 294,70 USD. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 85,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CrowdStrike am 27.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat CrowdStrike 1,17 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass CrowdStrike im Jahr 2026 3,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

