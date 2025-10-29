CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Nachmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich CrowdStrike

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 544,25 USD.

Die CrowdStrike-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 544,25 USD abwärts. In der Spitze büßte die CrowdStrike-Aktie bis auf 535,00 USD ein. Bei 541,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 145.499 CrowdStrike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 553,35 USD erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 1,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 294,70 USD ab. Mit Abgaben von 45,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte CrowdStrike 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte CrowdStrike am 27.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,17 Mrd. USD – ein Plus von 21,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CrowdStrike 963,87 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,67 USD je Aktie belaufen.

