CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike tendiert am Abend auf rotem Terrain

Kurs der CrowdStrike

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 545,95 USD.

Die CrowdStrike-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 545,95 USD abwärts. Die CrowdStrike-Aktie sank bis auf 535,00 USD. Bei 541,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 307.769 CrowdStrike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 553,35 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie. Am 01.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 294,70 USD ab. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 85,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für CrowdStrike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD gegenüber 0,19 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 1,17 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 963,87 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der CrowdStrike-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal