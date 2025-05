CureVac Aktie News: CureVac zieht am Vormittag an

Aktie im Fokus

Die Aktie von CureVac zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die CureVac-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von CureVac legte um 09:20 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,5 Prozent auf 3,21 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CureVac-Aktie bisher bei 3,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.159 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 07.01.2025 markierte das Papier bei 4,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CureVac-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 2,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CureVac-Aktie derzeit noch 34,52 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für CureVac-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,90 USD je CureVac-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CureVac am 10.04.2025. CureVac vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat CureVac mit einem Umsatz von insgesamt 15,43 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,27 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 36,42 Prozent verringert.

CureVac dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 21.05.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,492 EUR je CureVac-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Ausblick: CureVac gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CureVac-Aktie mit Höhenflug: Erster Erfolg im Patentstreit mit BioNTech

Wem gehört CureVac? Das sind die größten Anteilseigner des Tübinger Impfstoffentwicklers